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Путешествия

Из Уфы увеличится количество рейсов в Махачкалу и Новосибирск

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Живописная природа Дагестана и просторы одного из крупнейших городов России станут чуть доступнее в этом летнем сезоне.

С сегодняшнего дня, 30 июня, количество еженедельных вылетов из Уфы в Махачкалу выросло до четырех в неделю.

Теперь самолеты Airbus A321 вместимостью до 220 кресел авиакомпании Nordwind Airlines будут отправляться из уфимского аэропорта по понедельникам, четвергам и субботам в 18.00, по пятницам в 17.45.

Кроме того, авиакомпания Nordstar в летнем сезоне 2023 года открывает из Уфы рейсы в Новосибирск.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на самолетах типа Вoeing 737-800. Время в пути составит 2.45.

Сейчас из Уфы в Новосибирск ежедневные полеты выполняет авиакомпания S7 Airlines.

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