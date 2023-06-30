Из Уфы увеличится количество рейсов в Махачкалу и Новосибирск

С сегодняшнего дня, 30 июня, количество еженедельных вылетов из Уфы в Махачкалу выросло до четырех в неделю.

Теперь самолеты Airbus A321 вместимостью до 220 кресел авиакомпании Nordwind Airlines будут отправляться из уфимского аэропорта по понедельникам, четвергам и субботам в 18.00, по пятницам в 17.45.

Кроме того, авиакомпания Nordstar в летнем сезоне 2023 года открывает из Уфы рейсы в Новосибирск.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на самолетах типа Вoeing 737-800. Время в пути составит 2.45.

Сейчас из Уфы в Новосибирск ежедневные полеты выполняет авиакомпания S7 Airlines.