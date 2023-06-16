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Из Уфы откроют прямые рейсы в Тель-Авив, Тбилиси, Кемерово и Нарьян-Мар

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Глава Башкортостана Радий Хабиров на Петербургском международном экономическом форуме обсудил с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом расширение направлений уфимского аэропорта.

По словам Павла Удода, «Азимут» рассматривает возможности запуска в 2023 году внутренних рейсов в Кемерово, а также зарубежных в Тбилиси и Тель-Авив.

Он считает, что в недалеком будущем аэропорт Уфы может вырасти до уровня хаба.

Кроме того, Минтранс Башкортостана сообщает о том, что в летнем сезоне 2023 года открываются прямые рейсы Уфа – Нарьян-Мар авиакомпании «РусЛайн».

Полеты осуществляются на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Время в пути – 2 часа 25 минут. Стоимость билета в одну сторону – от 3000 рублей без багажа и от 4000 рублей с багажом.

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