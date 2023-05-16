Откроются дополнительные рейсы из Уфы в Стамбул

Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, с 24 мая авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов из Уфы в Стамбул до трех в неделю.

К вылетам по понедельникам и пятницам добавятся рейсы по средам. На этом направлении перевозчик задействует воздушные суда Sukhoi Superjet вместимостью до 100 пассажиров.

Время в пути – около 4,5 часов.

Напомним, что из Уфы в Стамбул по вторникам можно улететь также самолетами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро».