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Путешествия

Откроются дополнительные рейсы из Уфы в Стамбул

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Еще одна авиакомпания расширит полетную программу из аэропорта «Уфа» в экономический, исторический и культурный центр Турции.

Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, с 24 мая авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов из Уфы в Стамбул до трех в неделю.

К вылетам по понедельникам и пятницам добавятся рейсы по средам. На этом направлении перевозчик задействует воздушные суда Sukhoi Superjet вместимостью до 100 пассажиров.

Время в пути – около 4,5 часов.

Напомним, что из Уфы в Стамбул по вторникам можно улететь также самолетами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро».

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