В Башкортостане еще три территории внесли в проект «Земля для туризма»

Об этом сегодня, 15 мая, сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Цель проекта «Земля для туризма» – вовлечение земли в туристический оборот. Помимо Башкортостана, в нем участвуют также Алтай, Дагестан, Карелия, Камчатский край, Калужская, Тульская и Сахалинская области.

Это буквально банк земли для туризма, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн могли выбирать участки для строительства спортивных объектов, турбаз, гостиничных комплексов и другие. Он доступен на сайте Публичной кадастровой карты.

По словам Назарова, на последнем заседании выявили три объекта туристического интереса: карьер в Кумертау, река Белая в районе Уфы, озеро Талкас в Баймакском районе и три свободные территории рядом с ними, которые можно использовать для туристических целей.

Общая площадь этих территорий – 444,4 га. В ближайшее время участки можно будет посмотреть на сайте Публичной кадастровой карты. Всего с момента запуска программы в проект «Земля для туризма» вошли шесть территорий республики.

«Башкортостан – место уникального сочетания природного и культурного богатства. Потенциал внутреннего туризма и индустрии гостеприимства в нашей республике далеко не исчерпан. Проект не только позволит построить новые объекты, разработать туристические маршруты, но и повысит инвестиционную привлекательность региона и поможет в полной мере использовать федеральные меры поддержки туризма», – написал премьер-министр в соцсетях.