Увеличится количество прямых рейсов из Уфы на курорты Красного моря

В Шарм-эль-Шейх первые самолеты Azur Air полетят уже на следующей неделе, 19 мая, а 27 мая отправится первый рейс в Хургаду.

Вылеты запланированы раз в десять дней, время в пути составит шесть часов. Билеты уже в продаже.

На этих направлениях перевозчик задействует самолеты Boeing 757–200 вместимостью до 238 пассажиров.

Помимо этих рейсов, летом уфимских туристов будет доставлять в Египет авиакомпания AlMasria Universal Airlines.