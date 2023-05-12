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Путешествия

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы на курорты Красного моря

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Авиакомпания Azur Air запускает полетную программу в египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В Шарм-эль-Шейх первые самолеты Azur Air полетят уже на следующей неделе, 19 мая, а 27 мая отправится первый рейс в Хургаду.

Вылеты запланированы раз в десять дней, время в пути составит шесть часов. Билеты уже в продаже.

На этих направлениях перевозчик задействует самолеты Boeing 757–200 вместимостью до 238 пассажиров.

Помимо этих рейсов, летом уфимских туристов будет доставлять в Египет авиакомпания AlMasria Universal Airlines.

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