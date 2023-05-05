Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Худжанд

Полеты возобновятся восьмого мая с частотой один раз в неделю (по понедельникам), перевозчик задействует воздушные суда Airbus A320 вместимостью 160 кресел.

Худжанд это второй по величине (после Душанбе) город Таджикистана, важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Он был основан в VI веке до н.э., в 1219-1220 годах был разрушен войсками Чингисхана и впоследствии возрожден.

На сегодняшний день в столицу Таджикистана выполняет рейсы авиакомпания «Северный Ветер» с регулярностью один раз в неделю.