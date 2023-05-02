Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Астану

На сегодняшний день добраться в Астану самолетом можно в лучшем случае с одной пересадкой, но в скором времени прямое авиасообщение могут возобновить.

Об этом сегодня, второго мая, по итогам совещания с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстан Маратом Карабаевым сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

«Мы рассматриваем вопрос возобновления прямого авиасообщения между столицами наших республик. Сегодня большой популярность пользуется действующий рейс Уфа – Алматы. Безусловно, прямое авиасообщение – это катализатор не только делового сотрудничества, но и туристского обмена.

Помимо бизнес-проектов, мы готовы развивать сотрудничество в широком спектре областей, представляющих взаимный интерес. Прежде всего, это касается научно-технической сферы, культуры и спорта.

Пригласил наших казахстанских коллег в гости в Уфу – принять участие в форуме "Международная неделя бизнеса", который ежегодно проводится в декабре в столице нашей республики. В рамках этого мероприятия предлагаю подвести итоги нашего активного сотрудничества и определить планы на будущий», – написал Назаров в соцсетях.