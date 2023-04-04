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Путешествия

Из Уфы увеличится количество рейсов в Сочи

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Еще один авиаперевозчик присоединяется к полетам из аэропорта «Уфа» в один из главных курортных городов страны Сочи.

С 28 апреля полетную программу восстанавливает авиакомпания NordStar.

Рейсы запланированы один раз в неделю, по пятницам, на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 180 кресел.

Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, по маршруту Уфа-Сочи уже выполняют полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Smartavia и Nordwind Airlines. Общее количество рейсов из столицы Башкортостана к этому черноморскому курорту в весенний период будет доходить до 17 в неделю.

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