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Путешествия

Турпоток между Абхазией и Башкортостаном планируют увеличить на 20%

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Третьего апреля на совещании в правительстве республики министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о планах по развитию туристических связей между Башкортостаном и Абхазией.

«Из ключевых направлений сотрудничества, конечно, выделяется сфера туризма. По текущим оценкам, как минимум на 20% может увеличиться турпоток как в Башкортостан, так и в Абхазию.

Для этого достигнута договоренность об организации промо-туров этим летом для туроператоров с обеих сторон. Туроператоры Башкортостана готовы адаптировать и специально подготовить комбо-туры для жителей Абхазии с посещением нашей республики и других регионов», – сообщила министр.

В 2022 году Уфу посещал президент Абхазии Аслан Бжания, тогда же премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил, что Башкортостан планирует увеличить товарооборот с Абхазией в 10 раз. Абхазия может экспортировать главным образом фрукты и вино, заинтересована в российских нефтепродуктах и технологиях.

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