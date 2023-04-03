Турпоток между Абхазией и Башкортостаном планируют увеличить на 20%

«Из ключевых направлений сотрудничества, конечно, выделяется сфера туризма. По текущим оценкам, как минимум на 20% может увеличиться турпоток как в Башкортостан, так и в Абхазию.

Для этого достигнута договоренность об организации промо-туров этим летом для туроператоров с обеих сторон. Туроператоры Башкортостана готовы адаптировать и специально подготовить комбо-туры для жителей Абхазии с посещением нашей республики и других регионов», – сообщила министр.

В 2022 году Уфу посещал президент Абхазии Аслан Бжания, тогда же премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил, что Башкортостан планирует увеличить товарооборот с Абхазией в 10 раз. Абхазия может экспортировать главным образом фрукты и вино, заинтересована в российских нефтепродуктах и технологиях.