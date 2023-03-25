Откроются дополнительные рейсы из Уфы в Баку

Авиакомпания «Ираэро» приступает к выполнению прямых перелетов по маршруту Уфа – Баку. Об этом сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
Рейсы стартуют 29 марта и будут выполняться по средам на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 посадочных мест.
Время в пути составляет три часа.
Это уже третий перевозчик, открывающий программу полетов из Уфы в столицу Азербайджана:
– по вторникам выполняет рейсы авиакомпания Utair на Boeing 737-500, рассчитанных на 126 пассажиров;
– по четвергам и воскресеньям – авиакомпания Azerbaijan Airlines на Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.
Прямые рейсы в Баку возобновились в прошлом году. До этого были доступны только рейсы с пересадкой, время в пути – от 7,5 до 14,5 часов в один конец.
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