Откроются дополнительные рейсы из Уфы в Баку

Рейсы стартуют 29 марта и будут выполняться по средам на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 посадочных мест.

Время в пути составляет три часа.

Это уже третий перевозчик, открывающий программу полетов из Уфы в столицу Азербайджана:

– по вторникам выполняет рейсы авиакомпания Utair на Boeing 737-500, рассчитанных на 126 пассажиров;

– по четвергам и воскресеньям – авиакомпания Azerbaijan Airlines на Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.

Прямые рейсы в Баку возобновились в прошлом году. До этого были доступны только рейсы с пересадкой, время в пути – от 7,5 до 14,5 часов в один конец.