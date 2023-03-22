Из Уфы увеличится количество рейсов в Ташкент

С 26 марта авиакомпания Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Ташкент до двух в неделю: к вылетам по воскресеньям добавляются рейсы по вторникам.

Время в пути составляет около трех часов, цена билета – около 12 тыс. рублей в один конец. На этом направлении перевозчик задействует Аirbus A320/A320-Neo, вмещающие до 188 пассажиров.

Также из Уфы в Ташкент продолжает выполнять еженедельные рейсы авиакомпания Utair – с отправлением по четвергам на Вoieng 737-800, вмещающем 186 пассажиров.