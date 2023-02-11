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Путешествия

Башкортостан в 2023 году получит 552 млн рублей на развитие туризма

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Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил финансирование туристической отрасли Башкортостана из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

vk.com/radiyhabirov

Об этом сегодня, 11 февраля, в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

Всего по нацпроекту Башкортостан в 2023 году получит 552 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, проведение Уфимского марафона.

«К сожалению, Башкортостан в массовом сознании никогда не был по-настоящему туристическим местом. Но мы активно работаем над тем, чтобы это изменить. Регион ассоциировался со сплавами, санаториями. Однако возможности – гораздо шире. У нас огромный потенциал – богатая природа, интересные геологические объекты, культурное, историческое, археологическое наследие.

Сейчас мы в фазе развития, но уже через пять-шесть лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли», – написал Радий Хабиров.

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