Башкортостан в 2023 году получит 552 млн рублей на развитие туризма

Об этом сегодня, 11 февраля, в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

Всего по нацпроекту Башкортостан в 2023 году получит 552 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, проведение Уфимского марафона.

«К сожалению, Башкортостан в массовом сознании никогда не был по-настоящему туристическим местом. Но мы активно работаем над тем, чтобы это изменить. Регион ассоциировался со сплавами, санаториями. Однако возможности – гораздо шире. У нас огромный потенциал – богатая природа, интересные геологические объекты, культурное, историческое, археологическое наследие.

Сейчас мы в фазе развития, но уже через пять-шесть лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли», – написал Радий Хабиров.