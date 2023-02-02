Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из Уфы в Египет

Cегодня, второго февраля, авиакомпания AlMasria Universal впервые запустила из Уфы регулярный рейс на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх.

Cамолет Airbus А321 отправился из столицы Башкортостана с полной загрузкой в 221 пассажир.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около пяти часов.

Напомним, что в 2021 году полетную программу запустила египетская авиакомпания Air Cairo. Добраться до египетских курортов можно и самолетами Azur air, Royal Flight и Nordwind Airlines.