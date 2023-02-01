18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Стало известно, когда откроются прямые рейсы из Уфы в Самарканд

Поделиться:

О запуске прямого рейса Уфа – Самарканд глава республики Радий Хабиров заговорил еще в мае 2022 года, после рабочей поездки в Узбекистан.

Сегодня, первого февраля, Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что первый самолет авиакомпании «Азимут» в Самарканд вылетит из уфимского аэропорта уже 17 февраля.

Время в пути составит три часа, полеты будут выполняться один раз в неделю, по пятницам.

«Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана.

Самарканд – действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкортостану есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны», – написал Радий Хабиров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: