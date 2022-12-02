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Путешествия

Из Уфы открылись прямые рейсы в Пхукет, Дубай и Шарджу

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Пресс-служба уфимского аэропорта сообщает о сегодняшних и ближайших открытиях прямых рейсов в курортные города.

Сегодня, второго декабря, полетную программу в Таиланд открывает авиакомпания Azur Air. Рейсы по маршруту Уфа – Пхукет будут выполняться один раз в 11 дней на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 кресел.

Этот же перевозчик приступил к выполнению перелетов на курорт ОАЭ – Дубай. Они будут проводиться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 кресел.

Также сегодня вылетели первые пассажиры авиакомпании Air Arabia в Шарджу. Рейсы запланированы (вторник, пятница) на самолетах Аirbus А320 вместимостью 168 кресел.

Кроме того, третьего декабря стартуют рейсы в Шарм-эль-Шейх. Дополнительное направление из Уфы в Египет открывает авиакомпания Nordwind Airlines. Самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел будут летать один раз в пять дней.

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