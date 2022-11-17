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В 2023 году увеличится количество субсидируемых авиарейсов из Уфы

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Субсидируемые авиарейсы частично финансируются из федерального или республиканского бюджетов, что позволяет устанавливать низкие цены на билеты.

Пресс-служба уфимского аэропорта сообщает о том, что приказом Росавиации утверждены 18 софинансируемых маршрутов на 2023 год.

В программу субсидирования из бюджета республики включено 11 маршрутов: Астрахань, Волгоград, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Грозный, Махачкала, Пермь, Челябинск , Нижний Новгород и Самара.

Еще семь частично финансируются из бюджетов других регионов: Тюмень, Ханты-Мансийск, Нарьян-Мар, Новосибирск, Надым, Ноябрьск и Салехард. Общее количество таких маршрутов за год увеличилось на 11%.

Программа субсидированных перелетов означает, что пассажиры могут приобрести ограниченное количество билетов в течение года по специальному тарифу.

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