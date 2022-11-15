Возобновляется авиасообщение между Уфой и Таиландом

Как сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа», российские туроператоры Coral Travel и Fun&Sun запускают чартеры в Пхукет из Уфы.

Первый рейс запланирован на второе декабря, перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Время в пути составит около восьми часов.

С первого октября текущего года Таиланд отменил все ковидные ограничения, для въезда в страну понадобится только загранпаспорт.