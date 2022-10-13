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Из Уфы откроют прямые субсидируемые рейсы в Махачкалу

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Минтранс Башкортостана сообщает о скором запуске нового субсидируемого рейса. Направление будет частично финансироваться из федерального бюджета, что позволит установить низкие цены на билеты.

vk.com/transport.bashkortostan

Прямые субсидируемые рейсы из Уфы в столицу Дагестана запускает авиакомпания Red Wings.

Рейсы будут выполняться с 16 ноября по средам на комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Билеты уже доступны в продаже по цене менее четырех тысяч рублей в один конец. Время в пути составит 2 часа 55 минут.

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