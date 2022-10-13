Из Уфы откроют прямые субсидируемые рейсы в Махачкалу

Минтранс Башкортостана сообщает о скором запуске нового субсидируемого рейса. Направление будет частично финансироваться из федерального бюджета, что позволит установить низкие цены на билеты.
vk.com/transport.bashkortostan
Прямые субсидируемые рейсы из Уфы в столицу Дагестана запускает авиакомпания Red Wings.
Рейсы будут выполняться с 16 ноября по средам на комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Билеты уже доступны в продаже по цене менее четырех тысяч рублей в один конец. Время в пути составит 2 часа 55 минут.
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