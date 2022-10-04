Из Уфы увеличится количество рейсов в Ташкент

Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиарейсы из аэропорта «Уфа» в столицу и крупнейший город Узбекистана.
Рейсами Red Wings можно будет добраться до Ташкента с пятого ноября.
Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100, с регулярностью один раз в неделю, по субботам. Время в пути – примерно 2 часа 30 минут.
С марта текущего года прямые рейсы из Уфы в Ташкент возобновила авиакомпания Uzbekistan Airways. Также с июля прямые рейсы на этом направлении выполняет UTair.
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