Из Уфы открылись прямые рейсы в Омск и дополнительные рейсы в Баку

С сегодняшнего дня, 15 сентября, доступны прямые рейсы авиакомпании «Азимут» из Уфы в Омск.

Они будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам (с 24 сентября), на самолетах типа Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.

Кроме того, количество прямых рейсов из уфимского авиаузла в Баку вырастет до трех раз в неделю – по вторникам, четвергам, воскресеньям.

На этом направлении перевозчик задействует самолеты типа Embraer Е-190 вместимостью 106 кресел.