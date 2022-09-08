Из Уфы увеличится количество рейсов в Иркутск

С девятого сентября авиакомпания S7 Airlines запускает третий еженедельный рейс из Уфы в Иркутск.

Перевозчик задействует самолеты типа Airbus A320neo, вмещающие до 164 пассажиров. Время в полете – 4 часа 20 минут.

Теперь вылеты будут производиться трижды в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам.

Иркутск – это старинный город, шестой по величине в Сибири, расположен в 66 км от озера Байкал.