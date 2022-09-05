В Башкортостане построят территорию отдыха с альпака-парком

По задумке, в парке «Территория отдыха "Зилим"» будут созданы ивент-пространство, детские площадки, кафе, бани, а также небольшие видовые дома и площадки для палаточного лагеря.

Но главной фишкой зоны отдыха станет альпака-парк. Первоначально здесь будут содержаться два животных, со временем их количество увеличится.

Проект будет реализовываться в три этапа. Сейчас Корпорация развития разработала инвестиционное предложение и ищет соинвестора на 75,8 млн рублей.

Парк расположится в Гафурийском районе на площади порядка трех гектаров. Проекту будет присвоен статус приоритетного, то есть часть затрат компенсирует государство.