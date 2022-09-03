В Башкортостане будут развивать этно-экологический туризм

По словам Андрея Назарова, 2,5-часовая встреча прошла в формате «мозгового штурма». Обсудили проблемы отрасли и пути их решения. Выработали новые точки роста, которые позволят нам вывести туризм в республике на хороший уровень.

«В этом году Башкортостан стал одним из регионов-лидеров по федеральной поддержке. Мы получим 336 млн рублей от Ростуризма. В планах на следующий год – разработать новые туристические маршруты, обустроить зоны отдыха у воды и пляжи, построить кемпинги, создать новые инфоцентры и необходимые условия для туристов с особенностями здоровья.

Также для получения новых впечатлений и разнообразия отдыха будем расширять спектр услуг и создавать новые туробъекты.

Для ускорения строительства объектов инфраструктуры пересмотрим все бюрократические процедуры и сократим время согласования документов.

Проработаем вариант регулярных пассажирских перевозок на туристические объекты. Наладим единую информационную платформу, где отдыхающие смогут узнавать о всех существующих программах.

Будем развивать палаточный отдых, этно-экологический туризм, сельский с вовлечением людей в процесс приготовления того или иного продукта и промышленный современный и исторический туризм. В каждом ведомстве закрепим ответственного за развитие данного направления.

Для популяризации Башкортостана и туробъектов проработаем программу субсидирования расходов на маркетинг предпринимателям», – сообщил Назаров.