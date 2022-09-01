Из Уфы возобновляются рейсы в Грозный

С 18 сентября еженедельно, по воскресеньям, прямые рейсы по маршруту Уфа – Грозный будет выполнять авиакомпания Utair.

На маршруте перевозчик задействует воздушные суда типа ATR-72, вмещающие до 70 пассажиров.

Грозный – это один из крупнейших городов Северного Кавказа, в нем расположена знаменитая мечеть «Сердце Чечни», Мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова, национальный музей и другие достопримечательности.