Из Уфы откроются дополнительные рейсы в город-курорт Актау

Аэропорт «Уфа» продолжает расширять географию полетов в крупные города Казахстана. В этом году, помимо экономических центров Нур-Султана и Алматы, открылись рейсы и в курортный Актау.
Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на приказ федерального агентства воздушного транспорта, Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на еще один рейс в Актау.
Актау – это туристический город, расположенный на юго-западе Казахстана на побережье Каспийского моря. Сейчас там сухая и очень жаркая погода от +33° до +38° днем.
В конце июня полетную программу в Актау начала выполнять авиакомпания «Азимут». Самолеты этого авиаперевозчика Sukhoi Superjet 100 отправляются один раз в неделю, по понедельникам.
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