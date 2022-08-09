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Путешествия

Из Уфы откроются дополнительные рейсы в город-курорт Актау

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Аэропорт «Уфа» продолжает расширять географию полетов в крупные города Казахстана. В этом году, помимо экономических центров Нур-Султана и Алматы, открылись рейсы и в курортный Актау.

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на приказ федерального агентства воздушного транспорта, Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на еще один рейс в Актау.

Актау – это туристический город, расположенный на юго-западе Казахстана на побережье Каспийского моря. Сейчас там сухая и очень жаркая погода от +33° до +38° днем.

В конце июня полетную программу в Актау начала выполнять авиакомпания «Азимут». Самолеты этого авиаперевозчика Sukhoi Superjet 100 отправляются один раз в неделю, по понедельникам.

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