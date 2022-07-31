Из Уфы откроются авиарейсы в Элисту

Во время фестиваля прошедшего в Баймакском районе фестиваля башкирской лошади «Башҡорт аты», который посетил глава Калмыкии Бату Хасиков, было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве правительств Башкортостана и Калмыкии.

Соглашение подразумевает также запуск авиарейса между столицами республик.

«Нам интересно работать с вашей командой, с нашими братьями калмыками. Сама жизнь активно подталкивает нас к поиску новых партнеров, новых точек роста. Мы их с Бату Сергеевичем обсудили, это туризм, сельское хозяйство, наука, логистика.

Мы откроем Элисту с ее интересной культурой, своеобразием, а для калмыков откроем историю, культуру и природу нашей республики», – цитирует Радия Хабирова издание «Башинформ».