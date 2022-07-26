Возобновилась программа субсидированных полетов из Уфы в Волгоград

С первого августа программу субсидированных полетов в Волгоград восстанавливает авиакомпания «Азимут».

Рейсы будут выполняться один раз в неделю (по понедельникам) на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью порядка 100 пассажиров.

Время в пути – 2 часа 5 минут.

На прошлой неделе, с 23 июля авиакомпания «Икар» возобновила субсидированную программу полетов в Нижний Новгород.

Рейсы из Уфы выполняются дважды раза в неделю (по понедельникам и субботам) на самолете Embraer-190, который вмещает до 110 пассажиров.