Из Уфы увеличат количество рейсов в Анталью

Corendon Airlines запускает рейсы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Также со второго августа запускает рейсы в Анталью авиакомпания Southwind. Регулярность полетов составит шесть раз в неделю на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

Таким образом, количество рейсов из Уфы в Анталью в туристическом сезоне 2022 года увеличится до 22 в неделю.