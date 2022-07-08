В Башкортостане откроют еще 99 глэмпингов

«Всего в Башкортостане работают 38 глэмпингов. В планах – открыть еще 99, в том числе в наших геопарках "Торатау" и "Янгантау".

Инвесторам интересны такие проекты, а мы, в свою очередь, оказываем им поддержку. Мы последние три года системно занимаемся развитием туристической инфраструктуры», – написал в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В 2020 году Федеральное агентство по туризму запустило программу господдержки глэмпингов. Тогда от Башкортостана одобрили 17 заявок и сразу началось строительство в нескольких районах республики, с тех пор количество глэпингов продолжает увеличиваться.