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Путешествия

В Башкортостане откроют еще 99 глэмпингов

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Глэмпинг – это отдых на природе, но со всеми удобствами и полным обслуживанием: в просторном утепленном помещении есть полноценные туалет и душ, удобная кровать и мебель, зачастую еду для отдыхающих готовят повара.

«Всего в Башкортостане работают 38 глэмпингов. В планах – открыть еще 99, в том числе в наших геопарках "Торатау" и "Янгантау".

Инвесторам интересны такие проекты, а мы, в свою очередь, оказываем им поддержку. Мы последние три года системно занимаемся развитием туристической инфраструктуры», – написал в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В 2020 году Федеральное агентство по туризму запустило программу господдержки глэмпингов. Тогда от Башкортостана одобрили 17 заявок и сразу началось строительство в нескольких районах республики, с тех пор количество глэпингов продолжает увеличиваться.

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