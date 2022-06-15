Из Уфы увеличат количество авиарейсов в Казань

С 19 июня авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает программу полетов по новому направлению Уфа – Казань – Уфа.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, на самолетах Bombardier CRJ2 вместимостью 50 кресел. Время в пути составит около 85 минут.

Таким образом, частота полетов из аэропорта «Уфа» в столицу Татарстана увеличится до восьми раз в неделю. На сегодняшний день ежедневные полеты из Уфы в Казань уже осуществляет авиакомпания «ЮТэйр».