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Путешествия

Из Уфы увеличат количество авиарейсов в Казань

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Каждое лето традиционно увеличивается турпоток из Уфы в Казань и наоборот. Добраться до столицы Татарстана самолетом можно за полтора часа.

С 19 июня авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает программу полетов по новому направлению Уфа – Казань – Уфа.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, на самолетах Bombardier CRJ2 вместимостью 50 кресел. Время в пути составит около 85 минут.

Таким образом, частота полетов из аэропорта «Уфа» в столицу Татарстана увеличится до восьми раз в неделю. На сегодняшний день ежедневные полеты из Уфы в Казань уже осуществляет авиакомпания «ЮТэйр».

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