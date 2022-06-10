Из Уфы возобновляется автобусный рейс через Стерлитамак, Оренбург и Соль-Илецк в Казахстан

Пресс-служба ГУП «Башавтотранс» сообщает о возобновлении обслуживания международного рейса №529 «Уфа – Актюбинск».
bashauto.ru
Автобусы №529 выйдут на линию 11 июня 2022 года. Билеты забронировать на сайте пока нельзя.
Актюбинск – это город в Казахстане с населением более полумиллиона человек. Время в пути составит около 14 часов.
Автобус №529 выезжает от Южного автовокзала и следует по маршруту: Аэропорт «Уфа» – Толбазы – Стерлитамак – Салават – Мелеуз – Кумертау – Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – Сагарчин – Актюбинск.
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