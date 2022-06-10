Из Уфы возобновляется автобусный рейс через Стерлитамак, Оренбург и Соль-Илецк в Казахстан

Автобусы №529 выйдут на линию 11 июня 2022 года. Билеты забронировать на сайте пока нельзя.

Актюбинск – это город в Казахстане с населением более полумиллиона человек. Время в пути составит около 14 часов.

Автобус №529 выезжает от Южного автовокзала и следует по маршруту: Аэропорт «Уфа» – Толбазы – Стерлитамак – Салават – Мелеуз – Кумертау – Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – Сагарчин – Актюбинск.