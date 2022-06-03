Из Уфы открылся первый регулярный рейс в Иркутск

Красоты уникальной природы Байкала для жителей Уфы сегодня ближе, чем когда-либо. До ближайшего к озеру крупного города можно долететь за 4,5 часа.
Фото: Svetlana Bazykina
Второго июня из аэропорта «Уфа» вылетел первый регулярный рейс в Иркутск авиакомпании S7 Airlines.
Перелеты в Иркутск будут выполняться еженедельно, по вторникам и четвергам, на самолетах Airbus A320neo вместимостью 164 пассажира.
Вылет – в 15:25 по местному времени.
Иркутск – это старинный город, шестой по величине в Сибири, расположен в 66 км от озера Байкал.
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