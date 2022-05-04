Из Уфы откроют прямой рейс в Сочи

В летнем расписании уфимского аэропорта в этом году появятся новые направления, в том числе прямой рейс в курортный город Сочи.
Прямые рейсы авиакомпании NordStar по маршруту Уфа - Сочи будут выполняться на Boeing 737-800 еженедельно по пятницам.
Вылет из аэропорта Уфа в Сочи в 15.10, прибытие в аэропорт назначения в 16.35 местного времени.
Обратно из Сочи в Уфу полеты будет выполняться также по пятницам. Вылет в 17.35, прибытие в Уфу в 23.10 местного времени.
Время в пути – 3 часа 35 минут.
На сегодняшний день из Уфы в Сочи без пересадок летает только Nordwind Airlines, в обратном направлении – несколько авиакомпаний, в том числе «Победа».
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