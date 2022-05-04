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Путешествия

Из Уфы откроют прямой рейс в Сочи

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В летнем расписании уфимского аэропорта в этом году появятся новые направления, в том числе прямой рейс в курортный город Сочи.

Прямые рейсы авиакомпании NordStar по маршруту Уфа - Сочи будут выполняться на Boeing 737-800 еженедельно по пятницам.

Вылет из аэропорта Уфа в Сочи в 15.10, прибытие в аэропорт назначения в 16.35 местного времени.

Обратно из Сочи в Уфу полеты будет выполняться также по пятницам. Вылет в 17.35, прибытие в Уфу в 23.10 местного времени.

Время в пути – 3 часа 35 минут.

На сегодняшний день из Уфы в Сочи без пересадок летает только Nordwind Airlines, в обратном направлении – несколько авиакомпаний, в том числе «Победа».

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