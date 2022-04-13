Из аэропорта «Уфа» увеличат количество рейсов на черноморские курорты

Уфа – Сочи

Авиакомпания «Победа» в рамках расписания выполняет рейсы по понедельникам, четвергам, субботам.

С 30 апреля добавятся рейсы по средам и пятницам, с 26 мая вылеты будут осуществляться ежедневно.

Самолеты Nordwind Airlines сейчас летают по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 30 апреля начнутся рейсы по субботам и уже с 26 мая вылеты в Сочи будут осуществляться ежедневно, кроме среды.

Также к выполнению рейсов из Уфы в Сочи приступят еще несколько перевозчиков:

Smartavia – с 11 мая, по средам и пятницам;

Аzur Air – c 26 мая, ежедневно;

Royal Flight – с 29 мая, по средам и воскресеньям;

Red Wings – с 30 мая, по понедельникам и пятницам;

«Ямал» – с 30 мая, по понедельникам;

Utair – со второго июня, по вторникам, четвергам и субботам.

Уфа – Симферополь

Планируются рейсы трех авиаперевозчиков:

Red Wings – с третьего мая по вторникам и субботам, с 31 мая – по вторникам, пятницам и субботам;

Nordwind – с 27 мая ежедневно, кроме субботы;

Smartavia – с третьего мая по пятницам.

Уфа – Анапа

Планируются рейсы пяти авиаперевозчиков:

Nordwind – с 27 мая, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам;

Red Wings – с 30 мая, по понедельникам и четвергам;

Utair – с первого июня, по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям;

«Победа» – с четвертого июня, по вторникам, средам, четвергам и субботам;

NordStar – с седьмого июня, по вторникам.

Уфа – Геленджик

Планируются рейсы двух авиаперевозчиков:

Red Wings – с 31 мая, по вторникам и пятницам;

Utair – с четвертого июня, по понедельникам, вторникам и субботам.