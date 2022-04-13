Из аэропорта «Уфа» увеличат количество рейсов на черноморские курорты

В рамках весенне-летнего расписания авиакомпании планируют увеличить количество рейсов из международного аэропорта «Уфа» в Краснодарский край и республику Крым.
Уфа – Сочи
Авиакомпания «Победа» в рамках расписания выполняет рейсы по понедельникам, четвергам, субботам.
С 30 апреля добавятся рейсы по средам и пятницам, с 26 мая вылеты будут осуществляться ежедневно.
Самолеты Nordwind Airlines сейчас летают по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
С 30 апреля начнутся рейсы по субботам и уже с 26 мая вылеты в Сочи будут осуществляться ежедневно, кроме среды.
Также к выполнению рейсов из Уфы в Сочи приступят еще несколько перевозчиков:
Smartavia – с 11 мая, по средам и пятницам;
Аzur Air – c 26 мая, ежедневно;
Royal Flight – с 29 мая, по средам и воскресеньям;
Red Wings – с 30 мая, по понедельникам и пятницам;
«Ямал» – с 30 мая, по понедельникам;
Utair – со второго июня, по вторникам, четвергам и субботам.
Уфа – Симферополь
Планируются рейсы трех авиаперевозчиков:
Red Wings – с третьего мая по вторникам и субботам, с 31 мая – по вторникам, пятницам и субботам;
Nordwind – с 27 мая ежедневно, кроме субботы;
Smartavia – с третьего мая по пятницам.
Уфа – Анапа
Планируются рейсы пяти авиаперевозчиков:
Nordwind – с 27 мая, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам;
Red Wings – с 30 мая, по понедельникам и четвергам;
Utair – с первого июня, по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям;
«Победа» – с четвертого июня, по вторникам, средам, четвергам и субботам;
NordStar – с седьмого июня, по вторникам.
Уфа – Геленджик
Планируются рейсы двух авиаперевозчиков:
Red Wings – с 31 мая, по вторникам и пятницам;
Utair – с четвертого июня, по понедельникам, вторникам и субботам.
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