Увеличится количество рейсов из Уфы в Анапу, Геленджик и Симферополь

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы на черноморские курорты из аэропорта «Уфа».
Новые рейсы откроются уже в мае на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел и Airbus 321 вместимостью 220 кресел.
Перелеты из Уфы будут выполняться по следующему расписанию:
– в Анапу – с 30 мая по понедельникам и четвергам;
– в Геленджик – с 31 мая по вторникам и пятницам;
– в Симферополь с 31 мая также по вторникам и пятницам.
Пресс-служба аэропорта Уфы напоминает, что пенсионеры, дети, молодежь (до 23 лет), инвалиды с детства и I группы, а также многодетные семьи могут приобрести билеты из Уфы в Симферополь по субсидируемым тарифам.
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