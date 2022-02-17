18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Увеличится количество рейсов из Уфы в Анапу, Геленджик и Симферополь

Поделиться:

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы на черноморские курорты из аэропорта «Уфа».

Новые рейсы откроются уже в мае на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел и Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

Перелеты из Уфы будут выполняться по следующему расписанию:

– в Анапу – с 30 мая по понедельникам и четвергам;

– в Геленджик – с 31 мая по вторникам и пятницам;

– в Симферополь с 31 мая также по вторникам и пятницам.

Пресс-служба аэропорта Уфы напоминает, что пенсионеры, дети, молодежь (до 23 лет), инвалиды с детства и I группы, а также многодетные семьи могут приобрести билеты из Уфы в Симферополь по субсидируемым тарифам.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: