Из Уфы запустят прямые рейсы в три города

Авиакомпания Utair уже запустила прямые рейсы из Воронежа в Уфу и обратно. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и субботам, на самолете ATR 72, вмещающем до 70 пассажиров. Время в полете составляет 3 часа 5 минут.

С сегодняшнего дня, 11 января, авиакомпания Red Wings приступает к выполнению прямых регулярных рейсов из Перми в Уфу и обратно на самолете Sukhoi Superjet 100. Перелеты запланированы два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Время в пути займет 1 час 10 минут.

С 15 января этот же перевозчик запустит прямые рейсы из Омска в Уфу и обратно на среднемагистральном пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100, рассчитанном на перевозку до 100 пассажиров. Перелеты будут доступны один раз в неделю, по субботам. Время в пути – 1 час 55 минут.