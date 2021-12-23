18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Радию Хабирову вручили сертификат о присвоении «Янган-Тау» статуса глобального геопарка ЮНЕСКО

Поделиться:

Власти республики подали заявку в ЮНЕСКО в 2019 году. Как ожидается, включение во Всемирную сеть позволит в разы увечить поток туристов, посещающих «Янган-Тау».

«На юбилейном общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО министр иностранных дел страны Сергей Лавров вручил нам сертификат о присвоении геопарку "Янган-Тау" статуса глобального геопарка ЮНЕСКО.

Это итог большой работы энтузиастов – ученых республики во главе с профессором Ларисой Николаевной Белан и директором санатория "Янган-Тау" Альфредом Рашитовичем Акбашевым. Сам статус мы получили в 2020 году, из-за ковида сертификаты не вручили раньше», – сообщил Радий Хабиров в соцсетях.

Глава республики напомнил о том, что в скором времени в «Янган-Тау» появятся музейный комплекс «Мечетлино» и историко-культурный комплекс «Земля Салавата». Также в 2022 году делегация экспертов ЮНЕСКО посетит геопарк «Торатау»: в этом году он вошел в список 16 территорий-претендентов на включение в Глобальную сеть геопарков.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: