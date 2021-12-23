Радию Хабирову вручили сертификат о присвоении «Янган-Тау» статуса глобального геопарка ЮНЕСКО

«На юбилейном общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО министр иностранных дел страны Сергей Лавров вручил нам сертификат о присвоении геопарку "Янган-Тау" статуса глобального геопарка ЮНЕСКО.

Это итог большой работы энтузиастов – ученых республики во главе с профессором Ларисой Николаевной Белан и директором санатория "Янган-Тау" Альфредом Рашитовичем Акбашевым. Сам статус мы получили в 2020 году, из-за ковида сертификаты не вручили раньше», – сообщил Радий Хабиров в соцсетях.

Глава республики напомнил о том, что в скором времени в «Янган-Тау» появятся музейный комплекс «Мечетлино» и историко-культурный комплекс «Земля Салавата». Также в 2022 году делегация экспертов ЮНЕСКО посетит геопарк «Торатау»: в этом году он вошел в список 16 территорий-претендентов на включение в Глобальную сеть геопарков.