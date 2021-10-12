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Стало известно, когда из Уфы откроют прямые рейсы в Нур-Султан

Одним из первых шагов в рамках анонсированного недавно расширения сотрудничества Башкортостана и Казахстана будет открытие прямого регулярного рейса из Уфы.

Первые чартерные авиаперелеты из Нур-Султана в Уфу и обратно планируют запустить к началу 2022 года, то есть уже в ближайшие 2,5 месяца.

В конце сентября Казахстан с официальным визитом посетила делегация от Башкортостана во главе с Радием Хабировым и провела переговоры с руководством страны о расширении взаимодействия между Казахстаном и республикой.

Тогда речь шла об открытии прямого рейса сразу после снятия коронавирусных ограничений.

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