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В Башкортостане будут развивать сельский туризм

На ближайшем заседании Госсобрания республики депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в закон о туристской деятельности.

Законопроектом предлагается включить сельский туризм в число приоритетных направлений развития туризма.

С начала пандемии спрос на услуги сельского туризма значительно возрос, так как поездки за границу стали проблемными, а в сельской местности и малых городах отдыхать дешевле и при этом безопаснее.

«По оценкам Всемирной туристской организации, в последние несколько лет сельский туризм вошел в число самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. Сельский туризм разнообразен. По сути, это любой по содержанию вид отдыха в сельской местности – гастрономический, событийный, этнографический.

При этом он не требует больших затрат, для его организации, как правило, используются имеющиеся в конкретной местности природные ресурсы, объекты историко-культурного значения, сельский жилфонд, продукция частных подворий», – сказал заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов.

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