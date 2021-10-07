Башкортостан участвует в голосовании журнала National Geographic Traveler

Проект призван не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.

Голосование проходит по десяти номинациям, в каждой из них представлен объект из Башкортостана:

«Природный объект» – геопарк «Янган-Тау»;

«Туристическая тропа» – Большая южноуральская тропа;

«Экскурсионный маршрут» – «Башкирское долголетие. Туризм»;

«Речной и морской круиз» – сплавы по рекам Башкортостана;

«Культурно-исторический объект» – Капова пещера (Шульган-Таш);

«Общественное пространство» – городской центр «АРТ-Квадрат»;

«Пляжный курорт» – природный парк «Кандры-куль»;

«Национальная кухня» – башкирский бортевой мед;

«Народный промысел» – башкирский войлок;

«Традиционный праздник» – фестиваль исторической реконструкции «Река времени»;

Проголосовать можно до 10 октября по указанным ссылкам. Итоги подведут в ноябре и опубликуют на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.