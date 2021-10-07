Башкортостан участвует в голосовании журнала National Geographic Traveler

«Сокровища России»: журнал National Geographic Traveler проводит голосование за лучшие туристические места страны.
yantau.ru
Проект призван не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.
Голосование проходит по десяти номинациям, в каждой из них представлен объект из Башкортостана:
«Природный объект» – геопарк «Янган-Тау»;
«Туристическая тропа» – Большая южноуральская тропа;
«Экскурсионный маршрут» – «Башкирское долголетие. Туризм»;
«Речной и морской круиз» – сплавы по рекам Башкортостана;
«Культурно-исторический объект» – Капова пещера (Шульган-Таш);
«Общественное пространство» – городской центр «АРТ-Квадрат»;
«Пляжный курорт» – природный парк «Кандры-куль»;
«Национальная кухня» – башкирский бортевой мед;
«Народный промысел» – башкирский войлок;
«Традиционный праздник» – фестиваль исторической реконструкции «Река времени»;
Проголосовать можно до 10 октября по указанным ссылкам. Итоги подведут в ноябре и опубликуют на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.
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