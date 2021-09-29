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Из Уфы откроют прямые рейсы в Нур-Султан

Официальная делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым сейчас находится в Нур-Султане на переговорах с руководством страны о расширении взаимодействия между Казахстаном и республикой.

«Для того чтобы интеграция стартовала по-настоящему, а она просто так не происходит, нужно создавать соответствующую инфраструктуру.

Прежде всего речь идет об открытии прямого рейса Уфа – Нур-Султан. Как только снимут ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы тут же установим авиасообщение.

У нас уже есть авиакомпании-партнеры, которые готовы этим заниматься. Это будет способствовать расширению нашего взаимодействия. Даже с точки зрения туризма. Думаю, что жителям Башкортостана будет интересно посмотреть на Нур-Султан. Это уникальный, красивый город, который вырос и продолжает расти практически в чистом поле», – рассказал Радий Хабиров.

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