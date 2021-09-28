Уфимский ресторатор стал первым жителем Башкортостана, покорившим гору-восьмитысячник

«Есть вершина!!!

Гора Манаслу. Непал. 8163 метра над уровнем моря. Восьмой по высоте восьмитысячник мира!

Друзья, все хорошо, взошел и вернулся! Жив, здоров. Без потерь. Это мой первый восьмитысячник!!!

Это восхождение, воспоминания и виды с вершины всегда будут со мной! Это было совсем не просто, и тем слаще мне сейчас.

Спасибо семье и друзьям, коллегам за переживания, веру, ваши слова поддержки, ваши комментарии, вы даете мне силы! Когда идешь к вершине, прокручиваешь ваши напутствия и становится как-то бодрее, несмотря на комок в горле от эмоций от ваших переживаний за меня! Всех обнимаю! Люблю людей!» – подписал Сергей Белкин это фото в Instagram.