18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
Путешествия

Уфимский ресторатор стал первым жителем Башкортостана, покорившим гору-восьмитысячник

Ресторатор, член наблюдательного совета Профессионального ресторанного альянса «Реал» Сергей Белкин покорил один из опаснейших восьмитысячников планеты.

instagram.com/belkinsv

«Есть вершина!!!

Гора Манаслу. Непал. 8163 метра над уровнем моря. Восьмой по высоте восьмитысячник мира!

Друзья, все хорошо, взошел и вернулся! Жив, здоров. Без потерь. Это мой первый восьмитысячник!!!

Это восхождение, воспоминания и виды с вершины всегда будут со мной! Это было совсем не просто, и тем слаще мне сейчас.

Спасибо семье и друзьям, коллегам за переживания, веру, ваши слова поддержки, ваши комментарии, вы даете мне силы! Когда идешь к вершине, прокручиваешь ваши напутствия и становится как-то бодрее, несмотря на комок в горле от эмоций от ваших переживаний за меня! Всех обнимаю! Люблю людей!» – подписал Сергей Белкин это фото в Instagram.

Алексей Покало и Сергей Белкин: «Нам хотелось устроить праздник. Не для галочки, не для бюджетов, а для людей»

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: