Египетская авиакомпания запустила прямые рейсы из Уфы в Хургаду

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по направлению Хургада – Уфа – Хургада на самолете Airbus A320 вместимостью 174 пассажира. Время полета около 5 часов 10 минут.

Air Cairo – это бюджетный перевозчик, «дочка» компании EgyptAir, летает во многие страны Европы. На всех направлениях задействованы только самолеты Airbus A320-214 с салонами эконом-класса.

Сейчас авиакомпании «Аэрофлот» и и Turkish Airlines летают из Уфы в Хургаду с длительными пересадками, время в пути в среднем от 11 до 30 часов, билеты туда и обратно обходятся в 60 тысяч рублей и более.