Египетская авиакомпания запустила прямые рейсы из Уфы в Хургаду

Вылетел первый прямой рейс авиакомпании Air Cairo Уфа – Хургада. Он намного быстрее и дешевле, чем существовавшие до недавнего времени рейсы.
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Photo: planespotters.net / Christian Jilg
Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по направлению Хургада – Уфа – Хургада на самолете Airbus A320 вместимостью 174 пассажира. Время полета около 5 часов 10 минут.
Air Cairo – это бюджетный перевозчик, «дочка» компании EgyptAir, летает во многие страны Европы. На всех направлениях задействованы только самолеты Airbus A320-214 с салонами эконом-класса.
Сейчас авиакомпании «Аэрофлот» и и Turkish Airlines летают из Уфы в Хургаду с длительными пересадками, время в пути в среднем от 11 до 30 часов, билеты туда и обратно обходятся в 60 тысяч рублей и более.
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