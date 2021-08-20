Доцент БГМУ в одиночку преодолела 363 км пути по Южному Уралу

Маршрут разработала и в одиночку преодолела доцент БГМУ, член Русского географического общества Ксения Салазанова.

Она выдвинулась в поход первого августа от парка «Иремель» и прибыла к конечной точке маршрута – заповеднику «Шульган-Таш» – 17 августа.

При этом она проехала/поднялась на вершины: Иремель (1582 м.), Машак (1265 м.), Инзерские зубчатки (1037 м.), Ялангас (1297 м.) и Малиновые горы (1152, 997, 913 м.).

Преодолев путь в 151 км за восемь дней, в Белорецке Ксения пересела на заранее снаряженный оставленный велосипед и проехала 125 км за три дня через деревню Кага до Байназарово (веломаршруты проекта VeloRussia), где ее уже ожидал сапборд. Сплав занял четыре дня.