В Башкортостане грядет глэмпинговый бум

В 2020 году Федеральное агентство по туризму запустило программу господдержки глэмпингов. От Башкортостана поступило 47 заявок, 17 из них было одобрено и на сегодняшний день в республике строятся 11 глэмпингов на деньги из федерального бюджета.

Об этом сообщила председатель Госкомитета по туризму Эльмира Туканова в студии радио Business FM. Одобренные проекты получили из бюджета до трех миллионов рублей.

В скором времени стартует такой же республиканский конкурс на строительство глэмпингов и туристических маршрутов, в нем сумма поддержки будет больше: предпринимателям могут компенсировать до 50% затрат, но не более пяти миллионов рублей.