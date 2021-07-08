Из Уфы откроются дополнительные рейсы в Москву и Минск

С 14 июля 2021 года к вылетам из Уфы в Минск по понедельникам добавятся рейсы по средам.

Самолет отправится из Уфы в 16.40 по местному времени, путь между городами займет 2 часа 45 минут.

С 16 июля ежедневно в Москву и обратно начнут летать самолеты Airbus A-320 авиакомпании «Аэрофлот». Вылет из Уфы в Москву запланирован на 7.00, прибытие из столицы – на 1.05 по местному времени.

Также продолжат выполнение ежедневных перелетов в Москву авиакомпании Utair, Nordwind, S7 Airlines и «Победа».