На шихане Торатау построят эколестницу и смотровые площадки

Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Лестница будет вести к самой вершине шихана, сейчас на горе работают археологи и геологи.

«Историко-культурная экспертиза нам очень нужна, она позволит правильно оценить состояние шихана. Перед этим несколько месяцев вопрос прорабатывали с учеными, экологами, геологами, биологами и местными жителями. К работе подключились специалисты Российской академии наук. Мы должны удостовериться, что ничем не навредим нашей природе.

Вершина Торатау охраняется на федеральном уровне, и каждый ее сантиметр имеет особое значение. Учитывается все - геологически ценные участки, зоны, где растут редкие растения, места гнездования птиц, состояние почвы», – написал Радий Хабиров.