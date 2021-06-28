На Павловском водохранилище построят современный туристический комплекс

«Дом отдыха на Павловке» планируют построить до конца текущего года, весь проект оценивают в 381,7 млн рублей. Туристический комплекс расположится на берегу Павловского водохранилища, на данный момент известно, что в нем будут гостиница, ресторан и SPA.

Статус приоритетного проекта гарантирует инвесторам поддержку со стороны государства и предоставление особых льгот.

В частности, в проекте будет действовать действует особый налоговый режим, его создатели получат льготы по налогу на прибыль, имущество, аренду земельных участков, возмещение некоторых затрат и другие преференции со стороны государства.