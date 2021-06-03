Из Уфы откроется прямой рейс в Тель-Авив

На встрече обсуждалась необходимость открытия прямого авиасообщения между Уфой и Тель-Авивом. На первых этапах республика готова даже финансировать перелеты, так как они могут повысить приток туристов.

Переговоры об открытии прямых рейсов в Израиль ведутся с 2019 года, в прошлом году они прервались из-за пандемии. Башкортостан заинтересован не только в обмене туристами, но и в сотрудничестве в сферах медицины, IT, образования и строительства.

В 2019 году в республике прошел первый Российско-израильский медицинский форум, в котором приняли участие врачи и ученые из обеих стран.