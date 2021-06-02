В Башкортостане одобрен законопроект о туристических маршрутах

Маршруты будут описаны, обозначены цели и принципы их эксплуатации. Информацию о маршрутах включат в реестр туристских ресурсов республики Башкортостан.

На практике это позволит избежать ситуаций вроде недавнего скандала вокруг вырубки леса возле Инзерских Зубчаток: деревья рубили на законных основаниях, но по мнению туристов, тем самым изуродовали живописное место.

Кроме того, вероятно, закон обяжет регистрироваться всех организаторов походов по туристическим маршрутам, так как на них накладываются обязательства, в том числе обеспечение безопасности туристов.

«Законопроектом предлагается закрепить в республиканском законодательстве правовой статус туристского маршрута, обозначить цели и принципы его эксплуатации. Башкортостан славится природными красотами, однако многие популярные среди туристов маршруты ни в каких документах не прописаны. В итоге вместо целенаправленного развития мы видим в большинстве случаев лишь стихийное пользование. Чтобы направить развитие туризма в цивилизованное русло, нужно создать правовые условия», – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.